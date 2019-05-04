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Antalya’da Mayıs ayında 2,5 metrelik inanılmaz kar manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Antalya’da Mayıs ayında 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylasında çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

Antalya’da Mayıs ayında 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylasında çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. 2,5 metre karın tamamen üzerini kapattığı yaylada çekilen fotoğraflar ile kar yağmadan önce çekilen fotoğrafları karşılaştıranlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarda karların altında kalan evlerin çatı kısımlarının çok az bir bölümü görünüyor. Caminin ise sadece minaresinin ucu görülebiliyor. Vatandaşlar kar yığınları üzerinde yürüyerek cami minaresinin alemine dokunabiliyor. Cami ise tamamen kar altında.
Mersin’in Anamur ve Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeni ile kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı. Yaylada bulunan evlerin kar altındaki görüntüsünün yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından tek tek fotoğrafları çekildi. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Biriken kar yığınları üzerinde Caminin minaresine dokundular
Fotoğraflarda özellikle yaylada bulunan cami dikkat çekti. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın Alanya Fethine giderken Cuma namazı kıldığı iddia edilen ve 1990 yılında yaylada bulunan vatandaşlar tarafından restore edilerek yeniden yapılan caminin büyük bölümü kar altında kaldığı görüldü. Bir vatandaş karların üzerinde caminin minaresinin uç kısmına dokunarak fotoğraf çektirdi. Caminin kar olmadan çekilen fotoları ile karlı çekilen fotoğrafları çok dikkat çekti.

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