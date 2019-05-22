Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sahillerde yaz mevsimi yaşanırken, yaylalarda çetin kış şartları hükmünü sürdürüyor. Ekipler Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan karla kaplı yollarını açmak için çalışma yapıyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Antalya'da sahiller dolup taşarken, Toroslar'da ise karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2200 rakımlı Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, göç zamanından önce Söbüçimen Yaylası yolundaki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Antalya sahil ve turizm kenti olarak biliniyor. Toroslar'da ise çok çetin kış şartları yaşanıyor. Söbüçimen Yaylası, sadece Gündoğmuş'un değil Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapan yörüklerin merasıdır. Yayla yolu tarihi bir yoldur. Bu sene zirvede kar daha fazla. Yayla yolu 5 metreyi aşan kar birikintileriyle kapalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda gerekli talimatları verdi. 10 gündür burada kar mücadelesi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gece gündüz durmadan çalışarak göç zamanından önce yaylacılara yolu açacağız" diye konuştu. İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Akseki bölgesinden başlayarak Göktepe ve Saraçlı'daki yayla yollarında da kar çalışması yürüttüğünü ifade etti.