HABER

Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sahillerde yaz mevsimi yaşanırken, yaylalarda çetin kış şartları hükmünü sürdürüyor.

Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sahillerde yaz mevsimi yaşanırken, yaylalarda çetin kış şartları hükmünü sürdürüyor. Ekipler Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan karla kaplı yollarını açmak için çalışma yapıyor.
Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Antalya'da sahiller dolup taşarken, Toroslar'da ise karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2200 rakımlı Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, göç zamanından önce Söbüçimen Yaylası yolundaki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Antalya sahil ve turizm kenti olarak biliniyor. Toroslar'da ise çok çetin kış şartları yaşanıyor. Söbüçimen Yaylası, sadece Gündoğmuş'un değil Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapan yörüklerin merasıdır. Yayla yolu tarihi bir yoldur. Bu sene zirvede kar daha fazla. Yayla yolu 5 metreyi aşan kar birikintileriyle kapalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda gerekli talimatları verdi. 10 gündür burada kar mücadelesi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gece gündüz durmadan çalışarak göç zamanından önce yaylacılara yolu açacağız" diye konuştu. İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Akseki bölgesinden başlayarak Göktepe ve Saraçlı'daki yayla yollarında da kar çalışması yürüttüğünü ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadeleAntalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadeleAntalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadeleAntalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Amasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardıAmasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardı
- Parkta bulunan çay ocağına patlayıcı atan 7 kişi yakalandı- Parkta bulunan çay ocağına patlayıcı atan 7 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.