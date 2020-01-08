HABER
  4. Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek

Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Antalya'da "Memleketim" müzikali sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Memleketim" müzikalini izleyiciyle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 11 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yöneteceği eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtılacağı müzikalin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt'un solist olarak sahne alacağı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyorBolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Nilüfe’de “Tarih Buluşmaları”Nilüfe’de “Tarih Buluşmaları”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Devlet Opera ve Balesi müzikal

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

En üst yapılanmadaki isim öldürüldü

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

Polis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Konya'da vahşi cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

15 yıldır aranıyordu! Vahşi cinayet

Ünlü çiftin oğlu hastane bahçesinde öldürülmüştü! Görüntüler oraya çıktı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.