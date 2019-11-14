Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da mevsimin örtü altı ilk çileği, halde kilosu 10 liraya alındı. Komisyoncu Hasan Ali Topcu, ilk çileği getiren üretici Şaban Tilki'yi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Antalya bölgesinin en fazla çilek ekiminin yapıldığı Serik'e bağlı Kadriye mahallesinde, üreticilerden Şaban Tilki, bu yıl mevsimin örtü altında ilk çilek hasadını yaparak Serik Hali'ne getirdi. Şaban Tilki, ilk hasadı 65 kilo olarak yaptıklarını belirterek, "Ekim ayında ekimini gerçekleştirdiğimiz çileğimizin, bugün ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşıyoruz. Antalya bölgesinin en fazla çilek ekiminin yapıldığı Kadriye mahallesinde 6 dekar serada yetiştirdiğimiz çileğin, ilk hasadını yaptık. İnşallah fiyatlar yüzümüzü güldürür" dedi.

Şaban Tilki'yi, çeyrek altınla ödüllendiren komisyoncu Hasan Ali Topcu, "Piyasada 20- 25 lira arasında işlem gören ilk ürün çileğin kilosunu 10 liradan satın aldık. Müstahsilimizi de yine çeyrek altınla ödüllendirdik. Geleneksel hale getirerek, her yıl ilk çileği getiren çiftçimizi çeyrek altınla ödüllendireceğiz" diye konuştu.

