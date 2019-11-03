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Antalya’da mezarlıktaki kabrin kazılıp etrafına kenevir ekildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

Antalya’da kimliği belirsiz şahıslar tarafından mezarlıkta bir kabrin kazılarak etrafına kenevir ekildiği iddia edildi.

Antalya’da mezarlıktaki kabrin kazılıp etrafına kenevir ekildiği iddiası

Antalya’da kimliği belirsiz şahıslar tarafından mezarlıkta bir kabrin kazılarak etrafına kenevir ekildiği iddia edildi. Durumu gören merhumun kızı, "Bu kadarda olmaz, annemin kemiklerini dışarıda buldum" dedi.
Serik ilçesi Eminceler Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Gencer’in (57) 3 yıl önce annesi Hacer Dikilitaş vefat etti. İki down sendromlu çocuğu ve hasta eşi ile hayata tutunmaya çalışan Gencer, annesinin mezarının kazılıp, etrafına kenevir ekildiği haberi ile sarsıldı. Eminceler Mezarlığı’nda yaşanan olayı fark eden Gencer’in yakın akrabaları, durumu kadına haber verdi. Annesinin mezarı başına gelen kadın, kabrin kazılıp, tahtaların söküldüğünü ve etrafa otlar ekildiğini gördü. Etrafa yayılan kemik parçalarını gören Gencer, karşılaştığı manzara ile büyük üzüntü yaşadı. Gencer, annesinin naaşını tekrar defnetmek ve ekilen otların temizlenmesi için akrabaları ile birlikte harekete geçti. İş makinesi yardımı ile tekrar kabir eski haline getirilip, çevresine ekilen otlar temizlendi.

"Annemin kemiklerini dışarıda buldum"
Yaşanan durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ayşe Gencer, "Annem temiz kalpli, abdestinde namazında bir insandı. Üzüldük, ağladık, olmaz böyle bir şey ama olmuş. Burada yasayan teyzemin ve dayılarımın çocukları durumu görmüş. Burası annemin mekanı, kardeşlerinin mezarı da burada. O yüzden akrabalarım da buraya geldi, hatta odunlar da buradaydı, onlar da atılmış çok üzüldüm. Eşim var hasta, iki çocuğum down sendromlu. Bir de bu olay oldu. Zaten şeker hastalığım var, temelli üzüldüm, hatta vücudumda yaralar oluştu" dedi.
Sık sık annesinin mezarının başına gelip ağladığını anlatan Gencer, "Bu kadar da olmaz, annemin kemiklerini dışarıda buldum" dedi.

Antalya’da mezarlıktaki kabrin kazılıp etrafına kenevir ekildiği iddiası

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