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Antalya'da mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

Antalya'da mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan Fas uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı.

Antalya Havalimanı'nda uçaktan inen S.B.D, Z.B, A.J. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde 3 kilo 400 gram esrar olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Havalimanı Fas uyuşturucu

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