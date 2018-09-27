Antalya'da midibüsün çarptığı yaya öldü

Antalya'da midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Giyasettin D'nin kullandığı 07 FKT 73 plakalı midibüs, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Beltan Akın'a (48) çarptı.
Kazada, olay yerinde yaşamını yitiren Akın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü Giyasettin D. gözaltına alındı.
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