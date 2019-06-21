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Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda Serkan Refik idaresindeki Rus turistleri taşıyan 03 AAR 931 Anex firmasına ait tur midibüsü ile çarpıştı.

Kazada sürücü Soytürk, araçtaki 4 kişi ile tur midibüsünde bulunan 4 Rus turist yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat trafik kazası turist

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