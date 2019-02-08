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Antalya’da minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kiriş Mahallesi sınırları içinde D-400 Karayolu’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Deniz Çulhalı idaresindeki 31 GB 591 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı halk midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, içinde yolcuların bulunduğu midibüs yolda ters dönerek devrildi. Seyir halindeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada, minibüste bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken devrilen halk midibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer’deki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Minibüs sürücü Deniz Çulhalı, aracın kaydığını, şeridi koruyup kurtarmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi.

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