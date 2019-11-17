Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya-Serik kara yolunun 23. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AFS 765 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 55 GN 023 plakalı kamyonetle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyere çıkan kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki Salih Geyikçi, yaşamını yitirdi. Kazada, hafif yaralanan Ali Geyikçi ise ayakta tedavi edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Geyikçi'nin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çocuğun sinir krizi geçiren yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi.
Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan minibüs şoförüne ulaşmaya çalışıyor.
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