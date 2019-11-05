Antalya'da minibüsün kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir minibüsün kundaklanma anının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle'de fırın işleten Garip Ergin'in iş yerinin önünde park halinde bulunan minibüsü, 21 Ekim'de benzin dökülerek yakıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, maskeli bir kişinin aracı birçok kez yakmaya çalışması yer alıyor.

