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Antalya'da modifiye araçlarla drift gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Modifiye otomobillerin gösteri yaptığı etkinlikte, amatör ve profesyonel sürücüler izleyicilere keyifli anlar yaşattı

Antalya'da düzenlenen drift gösterisi etkinliğinde motorlu araç tutkunları bir araya geldi.

Kepez Belediyesinin destekleriyle, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi yanındaki trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinliğe, çevre il ve ilçelerden 100'e yakın otomobil tutkunu katıldı.

Modifiye otomobillerin gösteride bulunduğu etkinlikte, amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Eski rallicilerden Serdar Honamlı da etkinliğe katılarak gösteri yaptı.

Etkinlikte mini bir gösteri sunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada, gençlere yönelik çok farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gençleri çok farklı hobilerle, değişik tutkularla buluşturmak istediklerini belirten Tütüncü, "Kepez, Türkiye'nin motor ve otomobil sporlarının merkezi oluyor. Türkiye'nin en büyük off-road pistlerinden birini yapıyoruz. 27 kilometre büyüklüğünde uzun bir pist ve 2,5 kilometre büyüklüğünde küçük performans pisti olacak." diye konuştu.

Tütüncü, çalışmaları devam eden pistlerin en kısa zamanda faaliyete alınacağını ve otomobil tutkunlarını artık Antalya'da ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

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Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Kepez Drift Gösterisi modifiye araç gösterisi

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