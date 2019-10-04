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Antalya’da motosiklet kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’nin Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Orta Mahallede meydana geldi.

Antalya’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya’nin Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Orta Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir A. idaresinde üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosiklet, 9 Mart parkı kavşağında Ramazan K. idaresindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, plakasız motosiklette bulunan ve çıraklık eğitim merkezi öğrencisi oldukları belirlenen sürücü Kadir A. ve yanında bulunan S.A yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı iki genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis servis şoförünün ifadesini aldıktan sonra serbest bırakıldı.

Antalya’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya’da motosiklet kazası: 2 yaralı

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