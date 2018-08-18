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Antalya'da motosiklet uçuruma devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Antalya'da motosiklet uçuruma devrildi: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ali Yaman'ın (56) kullandığı 07 HSE 33 plakalı motosiklet, Değirmendere Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Yaman ile motosikletteki eşi Kadın Yaman (58) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaman çiftinin cenazesi, Alanya Mezarlığı morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ali Yaman Antalya Kaza Motosiklet uçurum

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