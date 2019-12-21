Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde motosiklet ile bir kişinin evinden 770 liranın çalışmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki plaka tanıma sistem kayıtları ile özel güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde çalıntı motosikletle yakalandı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

