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  4. Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanda test sürüşü yapan Serdar Kilit (20) yönetimindeki 16 P 1706 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen arkadaşı Alihan Dilek (18) idaresindeki 07 N 1728 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kilit ise kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İki ölü Kaza motosiklet kazası olumlu

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