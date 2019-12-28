HABER
  4. Antalya’da müftülük binasında yangın

Antalya’da müftülük binasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında binada Kur’an Kursu eğitimi gören 21 öğrenci, bahçede yangının söndürülmesini beklerken ders çalışmaya devam etti.
Yangın, Yeni Mahalle 421. Sokak’ta bulunan Kemer İlçe Müdürlüğünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müftülük kompleksinin lojman bölümünde, prize ara kablo ile mini fırın bağlanması nedeniyle, ara kablolardan yayılan elektrik aleve dönüşerek bir koltuğu tutuşturdu. Olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Müftülük çalışanları ve gelen itfaiye ekibi binada öğrenim gören Kur’an Kursu öğrencilerini ve lojmandakileri bahçeye çıkararak, soğutma çalışması yaptı.
Söndürme çalışmaları sırasında ders çalışmaya devam eden öğrenciler ise daha sonra yurda yerleştirildi.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 15 çeşit bitki toplanıp işleniyorTürkiye’nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 15 çeşit bitki toplanıp işleniyor
Takım elbiseli dolandırıcılar kameradaTakım elbiseli dolandırıcılar kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Meclis olağanüstü toplanıyor

Meclis olağanüstü toplanıyor

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.