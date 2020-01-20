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  4. Antalya'da "Mühendishane Kampı"

Antalya'da "Mühendishane Kampı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül: - "Terörle mücadelede ürettiğimiz füzeler sayesinde zayiat vermiyoruz"

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, "Füze teknolojisi çok önemli ve biz de çok iyi bir yol aldık. Terörle mücadelede ürettiğimiz füzeler sayesinde hiç zayiat vermiyoruz." dedi.

Gönül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Mühendishane Kampı" kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere "Dışa Bağımlılıktan Kurtuluş Yolunda Savunma Sanayisi" konulu konuşma yaptı.

İlmin evrensel olduğunu buna karşılık teknolojinin özel bir önem içerdiğini vurgulayan Gönül, bu nedenle hiçbir ülkenin teknolojisini paylaşmadığını söyledi.

Dünya şartlarının Batı kültürüne göre teşekkül ettiğini belirten Gönül, "Askeri sırları bile bugün çok kolay öğrenebilirsiniz ama ileri bir teknolojiyi kimse kimseye öğretmez. Savunma sanayisinde en önemli silah insandır. Savunma sanayisinde bugün bir şey yapmazsanız yarın zorda kaldığınızda bunu size çok pahalıya satarlar. Bir dolarlık şeyi size bin dolara satarlar." şeklinde konuştu.

Gönül, askeri gücü olmayanın hangi alanda gelişmiş olursa olsun hiçbir yere varamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde birçok şeyi offset yöntemiyle kazandık. Biz o dönem Sikorsky helikopteri dışarıdan hazır aldık. Helikopteri alırken bizden yüzde 40 mal almaları şartını koyduk ama domates, biber satamazdık. Ve bizden de savunmaya yönelik alacakları mal yoktu. O zaman Eskişehir'de bir havacılık firmasına kendi parçalarını nasıl yapacaklarını öğrettiler ve onu aldılar. Şu anda o şirket Sikorsky firmasının bütün aktarma organlarını tek kaynak olarak yapıyor. Bunu üniversitelerde öğrenmemiz mümkün değildi, bu teknolojiyi offset sayesinde kazandık. Ülkemizde savunma sanayisinde yaptığımız pek çok şeyi de offset sayesinde kazandık. Diğer yandan KOBİ'lere iş verme şartı koştuk. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenildi ama yeniden dirildi. Çünkü teknolojiyi halka mal etti. Bizim askeri fabrikalarla sınırlı kalan teknolojiyle bir yere gitmemiz mümkün değil, teknolojiyi halka mal etmemiz lazım."

Gönül, ülkede kara, deniz, hava savunma sanayisinde önemli teknolojik hamleler yapıldığına dikkati çekerek yerli helikopter, tank, denizaltı, bot, gemi, insansız hava araçları, füze başta olmak üzere savunma sanayisinde ülke adına birçok ilke imzalar atıldığını vurguladı.

ABD'nin silah sanayisinde seyir füzeleriyle çok büyük bir üstünlük sağladığını dile getiren Gönül, "Bizim ürettiğimiz SOM füzeleri ise 180 kilometrelik hedefi vuruyor. Bunlar yerden 20 ile 50 metre yükseklikten gidiyor ve radara yakalanmıyor. Füze teknolojisi çok önemli ve biz de çok iyi bir yol aldık. Terörle mücadelede ürettiğimiz füzeler sayesinde hiç zayiat vermiyoruz." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Gönül'e teşekkür plaketi verdi.

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Antalya füze KYK Milli Savunma Bakanı Mühendishane Kampı sanayi savunma Terörle Mücadele Vecdi Gönül

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