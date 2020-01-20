Antalya'da "Mühendishane Kampı"

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, "Füze teknolojisi çok önemli ve biz de çok iyi bir yol aldık. Terörle mücadelede ürettiğimiz füzeler sayesinde hiç zayiat vermiyoruz." dedi.

Gönül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Mühendishane Kampı" kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere "Dışa Bağımlılıktan Kurtuluş Yolunda Savunma Sanayisi" konulu konuşma yaptı.

İlmin evrensel olduğunu buna karşılık teknolojinin özel bir önem içerdiğini vurgulayan Gönül, bu nedenle hiçbir ülkenin teknolojisini paylaşmadığını söyledi.

Dünya şartlarının Batı kültürüne göre teşekkül ettiğini belirten Gönül, "Askeri sırları bile bugün çok kolay öğrenebilirsiniz ama ileri bir teknolojiyi kimse kimseye öğretmez. Savunma sanayisinde en önemli silah insandır. Savunma sanayisinde bugün bir şey yapmazsanız yarın zorda kaldığınızda bunu size çok pahalıya satarlar. Bir dolarlık şeyi size bin dolara satarlar." şeklinde konuştu.

Gönül, askeri gücü olmayanın hangi alanda gelişmiş olursa olsun hiçbir yere varamayacağını ifade ederek şunları kaydetti: