Antalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis

Antalya’da bir müteahhidi tabancayla vurarak öldüren sanık son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden maktulün kızı, “Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğimde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez” dedi. Mahkeme heyeti sanığı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçtiğimiz 5 Ağustos’ta sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080. Sokak’taki bir apartmanın açık otoparkında meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Fatih Mehmet Şirazi (51), iddiaya göre otoparkta yanına yaklaşan Talat Örgü’nün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Şirazi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şirazi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Örgü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Örgü, yeniden hakim karşısına çıktı. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Talat Örgü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın Fatih Mehmet Şirazi’yi 22 buçuk saniyede öldürdüğünü söyleyen müşteki avukatı, Örgü’nün ölüm pususuna yattığını savundu.

Maktulün kızı Elif Şirazi de, “Sanık, babama ölümcül derecede silah sıkmış. Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez” diye konuştu.

Sanık ise olay günü amacının maktul ile konuşmak olduğunu ileri sürerek son sözünde, "Siz bilirsiniz” dedi.

Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Talat Örgü’yü ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

