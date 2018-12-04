HABER

Antalya'da müteahhidin 228 bin lirasını çalan hırsızlar, Şanlıurfa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, müteahhidin 228 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen H.Ü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, müteahhidin 228 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen H.Ü. ve K.Ü., Şanlıurfa'da yakalandı. Polisin, 200 kamera kaydını inceleyerek, hırsızların izine ulaştığı belirtildi. Antalya'da, 4 gün önce müteahhit Ali Önder'in 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası kaydından takip ettiği hırsızların, sahte kimlikle aldıkları otomobille Antalya'ya geldiğini, burada da başka otomobilden çaldıkları plakayı araca taktıklarını belirledi. Hırsızların Şanlıurfa'da olduğunu saptayan polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Polisin peşinde olduğunu fark eden H.Ü. ve K.Ü., 1 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı. Çalınan paraya ise ulaşılamadı. H.Ü.'nün, 6 hırsızlık olayından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Antalya'ya getirilen H.Ü. ile K.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır? Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılarÇaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar
Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştuPatronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

2 metrelik orkinos ve kılıç balığını gören telefona sarılıyor

Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor'

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.