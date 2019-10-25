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Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Semt pazarlarında özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen gruba yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik düzenlenen "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba oldukları ve aralarında iş bölümü yaparak 14 kişinin cüzdanını çaldıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü pazar operasyonu Yankesicilik ve Dolandırıcılık

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