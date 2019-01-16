HABER

Antalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müzede dünya ile eş zamanlı 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müzede dünya ile eş zamanlı 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden yaklaşık 1000 kişi, heykeller önünde selfie çekti. 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında Antalya Tanıtım Vakfı(ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Aykut Ege, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişi, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edip, eserlerle selfie çekti. Etkinlik kapsamında ATAV tarafından tarhana ikramı yapıldı. Antalya Devlet Opera ve Balesi de 'Sesin Büyüsü' konseri verdi. ATAV İLK BEŞ SELFİE'Yİ SEÇECEK Her yaştan insanın müzeyi ziyaret ettiğini belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, insanların müzede eserlerle çektikleri selfie fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla müzeye gelen ziyaretçi sayısının artacağını, sonraki günlerde müzeyi sakin bir şekilde gezebileceklerini söyledi. ATAV Başkanı Gül Ege, "Selfi çekenler, #MüzedeselfiegünüATAV ve #MüzedeselfieATAV etiketleriyle bu etkinliğe katılırlarsa, cuma günü ATAV yönetim kurulumuzla bu fotoğrafların ilk beşini seçeceğiz. Kendilerine ATAV'ın satışta olan yayınlarından hediye edeceğiz" dedi. 'ANTALYA BUGÜN TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞTU' Prof. Dr. Nevzat Çevik ise 2018 Haziran ayında Jay-Z ve Beyonce çiftinin Paris'teki Louvre Müzesi'nde selfie çekmeleriyle bir akım oluştuğunu, Kültür Bakanlığı'nın da bundan esinlendiğini söyledi. Prof. Dr. Çevik, "Bu bir uygarlık ateşidir. Tüm dünyada uygarlık müzelere giriş yapan kişi sayısına göre ölçülüyor. Müzeyi sosyal ortama getirmek çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda geç kaldı fakat bu tür etkinliklerle ilerleyeceğiz. Kültür Bakanlığı'nın bir organizasyonu bu ama ATAV'ın da büyük katkısı var. Bu küçük bahanelerle insanların buluşma bahaneleridir. Çocuktan gence, gencinden yaşlısına herkes burada. Antalya bugün tarih ve kültürle buluştu. Buraya gelen herkes tüm kaygılarından da kurtulmuş oldu. İnsani niteliğin yükselmesinde büyük katkı sağlar. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını diliyorum" diye konuştu. Müzeyi ziyaret edenler, çektikleri selfieleri #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medyada paylaştı.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Başvurular başladı! Binlerce kişi...Başvurular başladı! Binlerce kişi...
Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktıTrabzon'u karıştıran belge sahte çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.