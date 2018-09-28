Antalya'da narenciye arazisinin vakfa devredildiği iddiası

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Muratpaşa ilçesindeki "narenciye" arazisinin bir vakfa devredildiği iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, "Narenciye arazisinin sessiz sedasız bir vakfa devredildiği ve bunun doğru olması halinde Antalya'ya büyük bir ihanet olacağı" yönündeki açıklamalarının basında yer aldığı hatırlatıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Demircikara Mahallesi'nde 203 bin 713 metrekare yüzölçümlü 447 ada 4 parsel sayılı "narenciye" diye bilinen taşınmazın, arşiv ve tapu araştırmalarında, taşınmazın esas sahibi olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen Hamidiye Vakfı adına 7 Haziran 2018'de tescil edildiği belirtildi.

Hangi yasa maddesine göre tescil edildiğinin taşınmazın tapu kayıtlarının üzerine işlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüzce, taşınmazın şu anki kullanıcısı olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) adına herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bilindiği üzere Türkiye'nin en köklü ve büyük kurumlarından biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve bugün yöneticileri hayatta kalmayan vakıfları temsil ve idare etmekte ve bu vakıflar adına hizmetlerini sürdürmektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki binlerce yıllık vakıf eserlerin onarımını gerçekleştirmektedir."

