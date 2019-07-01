HABER

Antalya'da "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

Antalya'da "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde hava destekli uygulama yaptı.

Uygulamaya, Muratpaşa İlçe Emniyet, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinden 195 personel ve bir narkotik madde arama köpeği katıldı.

Risk değerlendirmesi yapılan mahalle ve sokaklardaki park, bahçe, metruk bina, iş yeri ve umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 5'i yabancı uyruklu 592 kişi sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kontrolleri yapılan 41 araçtan 8'ine toplam bin 372 lira ceza kesildi, uygulamada 1 gram eroin, 4 sentetik hap ve 16,1 litre kaçak içki ele geçirildi.

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!
Yağlı kazığın galibi 16 yıldır değişmediYağlı kazığın galibi 16 yıldır değişmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya polis Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.