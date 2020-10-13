HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da ’nasıl sağ çıktılar’ dedirten feci kaza

Antalya’da ’nasıl sağ çıktılar’ dedirten feci kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Antalya’da meydana gelen feci kazada direğe ve bariyerlere çarpan kamyon köprü girişinde parçalara ayrıldı.

Antalya’da meydana gelen feci kazada direğe ve bariyerlere çarpan kamyon köprü girişinde parçalara ayrıldı. Kaza yapan kamyonu son anda fark eden otomobil, kamyonun kasasına çarparak hurdaya dönerken, yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan kamyon ve otomobil sürücüleriyle kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Eroğlu’nun kullandığı 07 AKN 621 plakalı Ford Cargo kamyon Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere ve şehirlerarası yön levhasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Kaza yapan kamyonun sürücü kabini ve kasasının bir bölümü köprünün korkuluklarını aşarak yan yola düşerken, kasanın kalan bölümü köprülü kavşak girişini tamamen kapattı. Kaza sırasında kamyonun arkasında seyir halindeki Emirhan Büber’in kullandığı 07 HOU 01 plakalı Dacia marka otomobil, köprüye girdiği sırada savrulan kamyonun kasasının arka kısmına çarparak hurdaya döndü. Otomobil köprü üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Eroğlu, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Eroğlu ve otomobil sürücüsü Emirhan Büber Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
Kazanın ardından kamyonun tamamen kapattığı köprülü kavşağın Alanya girişi uzun süre araç trafiğine kapandı. Kamyon uzun uğraşlar sonucu vinç ile bulunduğu yerden kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
TBMM Başkanı'ndan Berberoğlu açıklamasıTBMM Başkanı'ndan Berberoğlu açıklaması
İşte şam tatlısının tarifi...İşte şam tatlısının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç kaza: İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi
'İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi'
Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi
Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi
Hatay'daki yangında zarar gören yerlerin maden sahasına çevrileceği iddialarıyla ilgili açıklama
Yanan yerler madem sahası mı olacak? Flaş açıklama
Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Balıkesir'de tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti
Tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara Denizi'nde caretta carettalara ait bir yuva tespit edildi
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.