Antalya'da NATO PA ortak semineri

NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon, Suriyelilere ilişkin, "Türkiye'yi kutluyorum. Türkiye'nin bu muhteşem misafirperverliği olmasaydı, nasıl bir uluslararası mülteci krizi yaşayacağımızı düşünmek bile değişik noktaya getiriyor bizi." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Moon, toplantıda, parlamenterler arasında bir diyalog oluşacağını söyledi. Türkiye'nin istişareler için çok uygun bir ortam oluşturduğunu dile getiren Moon, Türkiye'nin çok değerli müttefik olduğunu, Avrupa ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin çatışmadan milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını aktaran Moon, "Türkiye'yi kutluyorum. Türkiye'nin bu muhteşem misafirperverliği olmasaydı, nasıl bir uluslararası mülteci krizi yaşayacağımızı düşünmek bile değişik noktaya getiriyor bizi." diye konuştu.