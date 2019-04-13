HABER

Antalya'da NATO PA ortak semineri

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

NATO Irak Misyonu Komutanı Tümgeneral Dany Fortin: "Eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda" - "Hedefimiz çok net; sürdürülebilir, etkin, şeffaf ve içerici savunma ve güvenlik sektörü oluşturmak"

NATO Irak Misyonu Komutanı Tümgeneral Dany Fortin, eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Onlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın 2'nci gün oturumları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

NATO PA Başkan Yardımcısı Vitalino Canas moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Tümgeneral Fortin, "Eğitim ve Danışmanlık-Irak'ta NATO" konulu sunum yaptı.

Irak Savunma Bakanlığı ile terörle mücadele için faaliyetler gerçekleştirerek güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Dany Fortin, bölgede eğitim, iyileştirme ve kurumsal noktada destek olduklarını bildirdi.

Hem askeri, hem sivil görevlilerden oluşan ekiplerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Fortin, tecrübelerini bölgede paylaşarak, reformları desteklediklerini belirtti.

"Hedefimiz çok net, sürdürülebilir, etkin, şeffaf ve içerici savunma ve güvenlik sektörü oluşturmak. Bunu yapmak o kadar kolay değil. Burada DEAŞ ve arkasındaki ideolojinin karşısında duran süreçlerden bir tanesi." diyen Dany Fortin, birçok farklı alanda çalışma yaparak, ulusal bir güvenlik reformu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

NATO eğiticilerinin, birebir okullarla beraber çalışarak yıllık eğitim planları hazırladıklarına değinen Fortin, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıl içerisinde DEAŞ ile mücadele yoğun şekilde sürdürülüyordu. Biz bu süreçte eğiticileri eğiterek, ileriye götürmek için çalışıyoruz. Son zamanlarda DEAŞ ile yoğun çatışma yürütülüyor. Şimdi daha iyi çalışma yapıyoruz. Onların becerisi daha yüksek seviyelere çıksın istiyoruz. Iraklılara en iyi sonuçları sunmaya çalışıyoruz. Eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara eğitim ve danışmanlık sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda. Biz Irak hükümetinin daveti üzerine oradayız. Orada bir NATO üssü yok, koalisyon üssü de yok. Irak üslerinde yaşıyoruz ve Irak güvenlik güçleriyle kol kola çalışıyoruz. Irak hükümeti eğer bizim oradaki mevcudiyetimizi istemezse misyonu sonlandırırız, ülkemize geri döneriz."

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
MHP Kızılcahamam’da kampa girdiMHP Kızılcahamam’da kampa girdi
Fatih Erbakan: Diğer muhalefet partilerine benzemeyizFatih Erbakan: Diğer muhalefet partilerine benzemeyiz
Anahtar Kelimeler:
Antalya'da NATO PA ortak semineri ırak komutan

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.