Antalya'da NATO PA ortak semineri

NATO Irak Misyonu Komutanı Tümgeneral Dany Fortin, eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Onlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın 2'nci gün oturumları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

NATO PA Başkan Yardımcısı Vitalino Canas moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Tümgeneral Fortin, "Eğitim ve Danışmanlık-Irak'ta NATO" konulu sunum yaptı.

Irak Savunma Bakanlığı ile terörle mücadele için faaliyetler gerçekleştirerek güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Dany Fortin, bölgede eğitim, iyileştirme ve kurumsal noktada destek olduklarını bildirdi.

Hem askeri, hem sivil görevlilerden oluşan ekiplerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Fortin, tecrübelerini bölgede paylaşarak, reformları desteklediklerini belirtti.