Antalya'da NATO PA ortak semineri

Cenevre Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi (DCAF) Genel Müdür Yardımcısı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölüm Başkanı Robert Watkins, "Arap Baharı, başlayıp biten bir süreç olmadı, süreç halen devam ediyor ve tam olarak sonuçlanabilmesi için daha birçok yılın geçmesi gerekiyor." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na, üçüncü gün oturumlarıyla devam edildi.

Toplantının ikinci oturumunda "MENA Bölgesi'nde siyasi ve kurumsal reformların zorlukları" konusunda değerlendirmede bulunan Watkins, "Arap Baharı"nda ilk dalganın 2011'de başladığını ve bölgeyi değiştirecek bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkilerin değiştirilebileceğine inanıldığını ifade eden Watkins, "Katedilen mesafeye baktığımızda belirsiz bazı çatışmaların olduğunu görüyoruz. Arap Baharı öncesine dönen sistemler de söz konusu. Arap Baharı, başlayıp biten bir süreç olmadı, süreç hala devam ediyor ve tam olarak sonuçlanabilmesi için daha birçok yılın geçmesi gerekiyor." diye konuştu.