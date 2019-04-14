Antalya'da NATO PA ortak semineri

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Madeleine Moon, "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik, takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır onu gösterdiniz." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 12 Nisan'da başlayan ve 29 ülkeden 82 milletvekilinin katıldığı NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, bugünkü oturumlarla sona erdi.

NATO PA Başkanı Moon, kapanışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda önemli dersler çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha yaşayarak gördüklerini dile getiren Moon, en önemli konunun ise Türkiye'nin, ülkelerindeki savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilere gösterdiği misafirperverlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir görev üstlendiğini anlatan Moon, "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik, takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır, onu gösterdiniz. Bu misafirperverliğiniz için size teşekkür ediyorum." diye konuştu.