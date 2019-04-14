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Antalya'da NATO PA ortak semineri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da 29 ülkeden 82 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı sona erdi - NATO PA Başkanı Madeleine Moon: - "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır onu gösterdiniz"

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Madeleine Moon, "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik, takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır onu gösterdiniz." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 12 Nisan'da başlayan ve 29 ülkeden 82 milletvekilinin katıldığı NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, bugünkü oturumlarla sona erdi.

NATO PA Başkanı Moon, kapanışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda önemli dersler çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha yaşayarak gördüklerini dile getiren Moon, en önemli konunun ise Türkiye'nin, ülkelerindeki savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilere gösterdiği misafirperverlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir görev üstlendiğini anlatan Moon, "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik, takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır, onu gösterdiniz. Bu misafirperverliğiniz için size teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantının güzel bir atmosferde geçtiğini söyleyen Moon, zaman zaman hararetli oturumların yapıldığını, bölge açısından önemli konuların tartışıldığını kaydetti.

Geleceğe yönelik önemli kararların irdelendiğini aktaran Moon, "Geleceği beraber inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Moon, bazı katılımcıların oturumlar yerine kaldıkları otelin havuzunda vakit geçirmeyi tercih ettiklerine dikkati çekerek bu kişilere sitem etti.

Toplantı kapsamında kültürel etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Moon, bunun, toplantıya ayrı bir renk kattığını ifade etti.

- Bir sonraki toplantı kasımda Ürdün'de

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot da üç gün boyunca zihin açıcı toplantıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Folliot, bir sonraki toplantının kasımda Ürdün'de yapılacağını belirterek, Türk ve Ürdün heyetlerine teşekkür etti.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin verimli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Konuşmacıların sunumlarından faydalı bilgiler elde edildiğini söyleyen Bak, toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan karma takım ile milletvekillerinin futbol maçı yaptığını anımsattı.

Güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Bak, "Savaşın izlerini taşıyan çocukların yüzünü güldürdük. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte güçlüyüz, barış için çalışıyoruz." dedi.

Heyetin, toplantı sonrası Aspendos, Kaleiçi gibi Antalya'daki tarihi öneme sahip yerleri gezeceklerini belirten Bak, katılımcıların güzel anılarla ayrılmaları temennisinde bulundu.

Antalya'da NATO PA ortak semineri

- TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da 29 ülkeden 82 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı sona erdi - NATO PA Başkanı Madeleine Moon: - "Suriyeli mültecilere, zayıf ve z

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri

Antalya'da NATO PA ortak semineri
Anahtar Kelimeler:
NATO NATO PA Başkanı Madeleine Moon PARLAMENTER

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