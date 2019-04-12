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Antalya'da NATOPA ortak semineri

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (1) - "(İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı) İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü hatırlatmak isteriz" - "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi) Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim, asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararına ilişkin, "İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde başladı.

Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada İtalya Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararına değindi. İtalya Temsilciler Meclisi'nin İtalyan Hükümetince 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanınması yönünde talep eden bir karar aldıklarını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Bazı Ermenilerin iddialarının iç politika malzemesi olarak kullanılmasının yeni bir örneğini teşkil etmekte olup, tarihi gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. İtalya Temsilciler Meclisi, kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya Savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz."

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kararı

Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "anma" günü ilan etmesine de tepki gösterdi.

Kararı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Şentop, "Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadesini kullandı.

"Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu dayatmacı kararı aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarını yok sayarak kendi vatandaşlarının da ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Fransız dostlarımıza da bir tavsiyem var. Sömürgecilik dönemini, Cezayir'de yaşananları, 100 günde 800 bin insanın yok edildiği Rwanda Soykırımı konusunda Fransa'nın kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapması hususunda inisiyatif alınız ve bunu yapmadan da başka memleketlerin tarihini politik gerekçelerle manipüle etmeyiniz. Türkçe'ye 'Sorgu' adıyla çevrilen, Henri Alleg'in (Anri Alleg) La Question (La Kestiyon) adlı kitabına Jean Paul Sartre’ın yazdığı önsözü bir kez daha okuyunuz."

Şentop, Ziya Paşa'nın "Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde." beytini de dile getirdi.

(Sürecek)

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