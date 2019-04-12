Antalya'da NATOPA ortak semineri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararına ilişkin, "İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde başladı.

Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada İtalya Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararına değindi. İtalya Temsilciler Meclisi'nin İtalyan Hükümetince 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanınması yönünde talep eden bir karar aldıklarını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Bazı Ermenilerin iddialarının iç politika malzemesi olarak kullanılmasının yeni bir örneğini teşkil etmekte olup, tarihi gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. İtalya Temsilciler Meclisi, kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya Savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz."