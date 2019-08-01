Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - HAVA sıcaklığının 30 derece olduğu Antalya'da, yüzde 65 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.

Kentteki Lara Beach kumsalına, denize girip, güneşlenmek isteyenler akın etti. İnce kumdan oluşan sahil şeridini dolduran tatilciler, deniz keyfi yaptı. Çocuklar, kumdan kale yapıp, eğlenirken, anne- babaları da oyunlarına ortak oldu. Kumsalda güneşlenmeyi tercih eden tatilciler de bronzlaşmak için uzun süre güneş altında kaldı. Kimileri de sıcak nedeniyle deniz kenarında oturmayı tercih etti. Su sporu yapmak isteyenler ise jet ski kuyrukları oluşturdu. Kimi tatilciler, hız teknesiyle çekilen paraşütlere bindi, kimileri ise sörf yaptı.

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