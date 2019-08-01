HABER

Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklığının 30 derece olduğu Antalya'da, yüzde 65 nem oranı bunalttı.

Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - HAVA sıcaklığının 30 derece olduğu Antalya'da, yüzde 65 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.
Kentteki Lara Beach kumsalına, denize girip, güneşlenmek isteyenler akın etti. İnce kumdan oluşan sahil şeridini dolduran tatilciler, deniz keyfi yaptı. Çocuklar, kumdan kale yapıp, eğlenirken, anne- babaları da oyunlarına ortak oldu. Kumsalda güneşlenmeyi tercih eden tatilciler de bronzlaşmak için uzun süre güneş altında kaldı. Kimileri de sıcak nedeniyle deniz kenarında oturmayı tercih etti. Su sporu yapmak isteyenler ise jet ski kuyrukları oluşturdu. Kimi tatilciler, hız teknesiyle çekilen paraşütlere bindi, kimileri ise sörf yaptı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da nemden bunalan sahile koştuAntalya'da nemden bunalan sahile koştuAntalya'da nemden bunalan sahile koştuAntalya'da nemden bunalan sahile koştu

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardıTürk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı
41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.