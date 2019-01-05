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Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, turistler yüzdü.

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, turistler yüzdü.
Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı sahilinde gelen vatandaşlar, yürüyüş yaptı, banklarda ve kıyıda oturarak kış güneşinin tadını çıkardı. Kentteki turistler ise deniz keyfi yaptı. Hafif dalgalı denize giren turistler uzun süre yüzerek kış güneşinin keyfini çıkardı.

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