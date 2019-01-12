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Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü

Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4703 Sokak'ta bulunan marketten çıkarak karşı kaldırıma geçmek isteyen Alaeddin Keykubat Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Mehmet Can Uçar'a, öğrenci servisi çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Uçar'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp morguna kaldırılan çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baba Malik Uçar gözyaşlarına hakim olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Mehmet Can Uçar servis aracı trafik kazası

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