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Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ile kızının cenazesi defnedildi.

Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse'nin (12) cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Uncalı Mezarlığında Polat'ın dayısının kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Polat'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Birol Köse (40), Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında eski eşi Esma Polat (35) ve evin balkonundan "Yetişin, babam annemi öldürüyor" diyerek yardım isteyen kızı Ekin Köse'yi (12) öldürmüş, aynı silahla intihar etmişti.

Çorum'da yaşayan çiftin yaklaşık dört yıl önce ayrıldığı, Esma Polat'ın kendisini sürekli rahatsız ettiği öne sürülen Köse'den uzaklaşmak amacıyla yaklaşık beş ay önce Antalya'ya geldiği öğrenilmişti.

Olay sırasında çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Ekin Köse Esma Polat

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