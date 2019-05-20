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Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kemer ilçesi Çıralı sahilinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel için Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi - Olimpos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan: - "Olimpos'a yıllardır çok emek verdi. Yaz kış adeta kendini Olimpos'a adamıştı"

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçakla öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel için Antalya Müzesi önünde tören yapıldı.

Çıralı sahilinde tartıştığı kişinin göğsünden bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Antalya Müzesi'ne getirildi.

Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Okunan duanın ardından Sertel'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine götürüldü.

- "Böyle olmamalıydı"

Olimpos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceği parlak, pırıl pırıl bir bilim insanını kaybettiklerini söyledi.

Öğrenciliğinden beri tanıdığı Sertel'in doktora tezine de yeni başladığını belirten Uçkan, "Olimpos'a yıllardır çok emek verdi. Yaz kız adeta kendini Olimpos'a adamıştı. Herkesle iyi ilişkiler içinde olan, son derece beyefendi, yeni gelen gençlere ağabeylik yapan mükemmel bir insandı." diye konuştu.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:

"Kendini bilime adamıştı. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Duyduğumda şok oldum. Sinan'ın yerel halkla bir tartışması olmazdı. Çünkü öyle bir insan değildi. Bir şey sorsalar açıklama yapardı. Kavgacı, agresif, bağıran bir yapısı yoktu. Çok sakindi. Ona 'arkeoloji şehidi' diyorum. Böyle olmamalıydı. Çok iyi bir bilim insanı olacağının ışığı vardı. Daha doktorasını yapmadan yayınları vardı. Kendine bir düzen kurmuştu. Geçen hafta onunla antik kenti dolaşıp program yapmıştık."

- "Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit"

Kazının manevi başkanı ve kazı alan sorumlularından Prof. Dr. Orhan Akvur da Türkiye'nin geleceği çok parlak bir bilim insanını kaybettiğini anlattı.

"Sertel çocuğum, kardeşim, balık arkadaşımdı." diyen Akvur, şöyle devam etti:

"Olimpos çok şey kaybetti. Bu Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit. Bekçimiz Mehmet'i de orada öldürdüler. Hemen hemen aynı grup, hiçbir işe yaramayan, üretemeyen, uyuşturucu alan bu yaratıklardan birisi geçen sene başka birini daha öldürdü. Bu acıyı bize bir daha yaşatmayın."

- Zanlının sorgusu sürüyor

Öte yandan, Olimpos'ta barmenlik yaptığı belirtilen zanlı S.P'nin, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

Sinan Sertel ile S.P'nin iki ay önce de "ağaç kesme iddiası" nedeniyle tartıştıkları, ardından birbirlerini gördükleri yerde bunu sürdürdükleri öne sürüldü.

Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet kazı Olimpos Antik Kenti

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