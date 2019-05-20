Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören

Öğrenciliğinden beri tanıdığı Sertel'in doktora tezine de yeni başladığını belirten Uçkan, "Olimpos'a yıllardır çok emek verdi. Yaz kız adeta kendini Olimpos'a adamıştı. Herkesle iyi ilişkiler içinde olan, son derece beyefendi, yeni gelen gençlere ağabeylik yapan mükemmel bir insandı." diye konuştu.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:

"Kendini bilime adamıştı. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Duyduğumda şok oldum. Sinan'ın yerel halkla bir tartışması olmazdı. Çünkü öyle bir insan değildi. Bir şey sorsalar açıklama yapardı. Kavgacı, agresif, bağıran bir yapısı yoktu. Çok sakindi. Ona 'arkeoloji şehidi' diyorum. Böyle olmamalıydı. Çok iyi bir bilim insanı olacağının ışığı vardı. Daha doktorasını yapmadan yayınları vardı. Kendine bir düzen kurmuştu. Geçen hafta onunla antik kenti dolaşıp program yapmıştık."

- "Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit"

Kazının manevi başkanı ve kazı alan sorumlularından Prof. Dr. Orhan Akvur da Türkiye'nin geleceği çok parlak bir bilim insanını kaybettiğini anlattı.

"Sertel çocuğum, kardeşim, balık arkadaşımdı." diyen Akvur, şöyle devam etti:

"Olimpos çok şey kaybetti. Bu Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit. Bekçimiz Mehmet'i de orada öldürdüler. Hemen hemen aynı grup, hiçbir işe yaramayan, üretemeyen, uyuşturucu alan bu yaratıklardan birisi geçen sene başka birini daha öldürdü. Bu acıyı bize bir daha yaşatmayın."