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Antalya'da öldürülen arkeolog Karabük'te toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi

KARABÜK (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından Antalya'dan Karabük'e getirilen Sertel içen Safranbolu'daki Siteler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazına Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Sertel'in cenazesi, Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P. (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.P, tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arkeolog Karabük Sinan Sertel

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