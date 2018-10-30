Antalya'da 'ölü sezon' spor turizmiyle canlanacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA turizmi, 'ölü sezon' diye adlandırılan kış aylarında, dünyanın dört bir yanından kampa gelecek spor kulüpleriyle hareketlenecek. Ortalama 40'ar kişilik futbolcu, teknik heyet, malzemeci, idareciden oluşan kafileyle kamp yapacak futbol takımları, ülkedeki turizm çeşitliliğine ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak. Antalya'da ocaktan itibaren başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kamp turizmi döneminde, 2 binin üzerinde futbol takımının kente gelmesi hedefleniyor. Kamp turizmi döneminde çok sayıda ülkeden futbol takımının ağırlanacağı Antalya'daki antrenman sahalarında yeni sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Çim bakımı ve tesis düzenlemesi yapılan antrenman sahalarında, yıl sonuna kadar çalışmalara devam edilecek. Aralık ayı sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek saha bakım görevlileri, milyon dolar değerindeki futbolcuların sakatlanmaması için statlarda titizlikle düzenleme yapıyor. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TAKIMLAR KAMP YAPACAK Spor Toto Süper Lig'in 17'nci hafta oynanacak müsabakaların ardından tatile girmesiyle Antalya'daki otellerde, ikinci devreye kadar Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımları ağırlanacak. Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Çekya, Bulgaristan, Slovakya, Almanya'nın yanı sıra Çin, Japonya, Kore'den takımlar Antalya'da kamp yapacak. Antalya'da, ocak- nisan döneminde Süper Lig'in büyük takımlarının dışında Zenit, Lokomotiv Moskova, Shakhtar Donetsk gibi dünyaca tanınmış takımlar ağırlanacak. Yıldız futbolcularıyla tanınmış kulüplerin yanı sıra Antalya'da Avrupa liglerinden Bundesliga başta olmak üzere farklı ülkelerin liglerinden alt yaş gruplarındaki takımlar da kamp yapacak. 'HEDEFİMİZ 2 BİN KAMP SAYISINI GEÇMEK' Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol kamp turizminde bu yıl için hedeflenen bin 500 kamp sayısını aşarak, sezonu bin 700 civarında kampla tamamladıklarını söyledi. Golf, yüzme, bisiklet, kano, tenis gibi branşlardan takımların da kamp için Antalya'yı tercih etmesiyle kentin dünya spor turizminde önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Yaşacan, futbol kamp turizminin kent turizminde ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı. Ocak- nisan aylarını kapsayan futbol kamp turizmi sezonu hedeflerini açıklayan Yaşacan, "Hedefimiz 2 bin kamp sayısını geçmek. Bu hedefi aşacağımıza inanıyorum. Otellerin, özel sektörün 170 futbol sahası var. Bu sahaların hepsi bakımda, yeni sezona hazırlanıyor. Ocak, şubat aylarında futbol sahalarımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Mart, nisan aylarındaki doluluk oranının da yüzde 100'e ulaşması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. İLK SIRADA RUS KULÜPLERİ VAR Antalya'ya kamp için gelecek takımlar arasında en fazla Rus kulübü bulunduğuna belirten Yaşacan, "Rusya'dan sonra Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, Çekya, Macaristan, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsviçre'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden takımın rezervasyonu var. Bu sene Çin, Kore, Japonya'dan takımların rezervasyon yaptırması da spor turizminde sevindirici bir durum" dedi. DEVLET DESTEĞİYLE ÖZEL TURNUVA DÜZENLENMESİ TALEBİ Spor Turizmi Birliği Başkanı Yaşacan, futbol kamp turizminde daha yüksek sayılara ulaşmak, spor turizmini ve Türkiye'nin tanıtımını artırmak için Antalya'da devletin de desteğiyle futbol takımlarının maçlarını yapacağı turnuva organizasyonları düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Erken rezervasyon döneminde yapılacak turnuva maçlarının ülke tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Yaşacan, turnuva maçlarının yaz dönemindeki turist hareketliliğini artıracağını söyledi.

