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Antalya’da önce ağlatıp sonra sevindiren yangın

15.01.2021 19:29 | Son Güncelleme:
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Antalya’da engelli bireyin evi alev alev yandı.

Antalya’da engelli bireyin evi alev alev yandı. Çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılan engelli birey ile eşi, evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Dumandan etkilendiği için oksijen desteği verilen karı koca, içerde kalan kedilerinin öldüğünü sanıp büyük korku yaşadı. İtfaiye erinin kedinin balkon tarafından çıktığını müjdelemesi ise yangında sevindiren tek gelişme oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli olduğu öğrenilen Özgür Baştürk (49) ile eşi Şerife Baştürk (50) birlikte yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören Baştürk çifti, evden çıkmak istedi ancak başaramadı. Bu sırada apartman sakinleri ve çevredekiler çifti de alıp aşağıya indi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Baştürk çiftinin içeride kedilerinin olduğu söylemesi üzerine itfaiye erleri söndürme çalışmalarını hızlandırdı. Alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alan ekipler, evin içerisinde kedinin arka odadan balkona çıkarak beklediğini gördü. Ekipler, korktuğu gözlenen kedinin atlama ihtimalini düşünerek hayvana bir müdahalede bulunmadı.

Gözyaşları içerisinde izlediler
Evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izleyen çifti komşuları teselli etmeye çalıştı. Fenalık geçiren çifte, sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi. Bu sırada ambulansta ‘kedi öldü’ diyerek gözyaşı döken çift, itfaiye erinin kedinin yaşadığını söylemesi üzerine sakinleşti. Dumandan etkilendikleri gözlenen çift, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı
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“Eşyaları yandı, sadece engelli maaşı var”
Kız kardeşinin evinin yandığını duyunca yangın yerine gelen Nazife Altuğ, “Kardeşim panik atak geçirdi. Çok korkmuşlar. İnşallah bir şeyleri yoktur. Maddi yönden eşinin sadece engelli maaşı var o kadar. Çalışmıyorlar ikisi de. Eşyaları yandı. Kedi arkada durmuş ve yaşıyor” diye konuştu.

Yangını görenlerden Oktay Çevik, “Alevler baya vardı. Dışarı çıkarttılar. Ev sahibi bayan burada düştü bayıldı. İtfaiye gelip söndürmeye başladı. Ama baya büyük bir yangındı” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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