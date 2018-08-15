HABER

Antalya'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'da orman yangını (1)

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
Kumluca'da Alakır Çayı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 2 amfibik uçakla müdahale etmeye başladı. 15 arazöz ve 2 dozer de yangın bölgesine sevk edildi.
Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTuruncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Çayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladıÇayda kaybolan muhtarı arama çalışmaları yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Gaziantep'te gürültü yapan çocuklara kızan yaşlı adam pompalı tüfekle ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yarandı

Gaziantep'te gürültü yapan çocuklara kızan yaşlı adam pompalı tüfekle ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yarandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.