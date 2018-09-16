Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki dağlık ve sarp alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Düzlerçamı mevkisinde çıkan yangına, karadan ulaşım olmadığı için helikopterlerle müdahale ediliyor.
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