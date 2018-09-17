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Antalya'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu'nda saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, geniş bir alanda devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına 2 helikopter ve 1 amfibik uçakla müdahale ediliyor.

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