HABER

Antalya’da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkiinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı.

Antalya’da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkiinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, 2 ay boyunca orman alanları yakınında demir sera kurmak için kaynak ve spiralle demir kesmeyelim dedi.
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı. Ormanlık alana yakın bölgede demir sera kuran vatandaşların spiralle demir kesmeleri veya demir kaynatmaları yüzünden çıktığı tahmin edilen yangın saat 15.25 sıralarında meydana geldi. Orman yangınını gören vatandaşlar hemen 177 Orman Yangın İhbar hattını aradı. Yangın yerine, jandarma ekipleri, 1 helikopter, 12 arazöz sevk edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri yangına çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Kuru otlardan başlayan yangın kısa süre sonra çam ormanına sıçradı. Ekipler, yangın büyümeden müdahale edince, kızıl çam ormanının bulunduğu yamaçlar yanmaktan kurtuldu. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, yaz sezonunda 3 ayrı yangın meydana geldiğini hatıralarak, "Bu yangınların üçü de vatandaşlarımızın orman alanlarına yakın yerlerde demir sera kurarken kaynak yapmaları ve spiralle demir kesmeleri yüzünden meydana geldi. Vatandaşlarımıza ormanlık alanlarda 2 ay daha kaynak kullanmamalarını ve spiralle demir kesmemelerini öneriyorum” çağrısında bulundu.

Antalya’da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

Antalya’da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

Antalya’da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştuReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştu
Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktıMazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı
Doktora bıçaklı saldırıDoktora bıçaklı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.