Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Döşemealtı ilçesi Kırkgöz bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.
Dağlık ve sarp kayalıkların olduğu alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor.
Arazöz ve dozerle ulaşımının sağlanamadığı bölgeye ekipler yaya olarak ulaşmaya çalışıyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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