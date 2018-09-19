Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'e bağlık Göynük bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

