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Antalya’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi’nde çalılık alanda çıkan yangın bölgedeki ağaçlara sıçradı. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken, 2.5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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