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Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Serik ilçesindeki orman yangınında bir hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Serik'in Aşağıoba Mahallesi Kuyukaya mevkisinde öğle saatlerinde boş arazide başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 10 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ve 20 yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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