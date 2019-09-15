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Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Gebece Mahallesi yakınında bulunan Gülen Dağı'ndaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 arozöz, su tankeri ve 15 orman işçisiyle müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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