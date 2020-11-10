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Antalya’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıktığı tahmin edilen yangında 7 dekarı orman, 8 dekarı tarım arazisi olmak üzere 15 dekar alan zarar gördü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıktığı tahmin edilen yangında 7 dekarı orman, 8 dekarı tarım arazisi olmak üzere 15 dekar alan zarar gördü. Mahalle sakinlerinin söndürme ekiplerine ayran vererek destek olduğu yangında, alevlerden kaçan bir kaplumbağa ise arazöz sürücüsü tarafından ark edilip yoldan alındı.
Uzunkale Mahallesi tefekli mevkiinde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangına ilk müdahale Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılırken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su ikmal araçları da yangın söndürme çalışmasına katıldı.
Yangın söndürme çalışmasına katılan işçilere mahallenin kadınları tarafından su ve ayran ikramında bulunulurken, bir arazöz şoförünün yangına müdahale için giderken yolunun üzerindeki yavru kaplumbağayı alıp yol kenarına bırakması dikkatlerden kaçmadı
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangının başladığı yerde arazisi bulunan D.Ö. isimli mahalle sakini, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ‘taksirle orman yangınına sebep olmak’ suçundan savcılığa sevk edildi.

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