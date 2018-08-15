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Antalya'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

KUMLUCA'DA 100 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi'ndeki Alakır Çayı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını, söndürüldü.

Antalya'da orman yangını (2)

KUMLUCA'DA 100 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi'ndeki Alakır Çayı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını, söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter, 2 amfibik, 15 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü. Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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