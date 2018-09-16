Antalya'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki dağlık ve sarp alanda, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangın, saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlıkta yükselen alevlere, karadan ulaşım olmadığı için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 1 amfibi uçakla havadan müdahale edildi. Ekipler, havadan yaptıkları yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, arazöz ve dozerle ulaşımın sağlanamadığı bölgeye 25 orman işçisi kontrol amaçlı yaya olarak gönderildi.
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
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